Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Avrupa şampiyonluğunu ikinci kez yaşamak istiyor

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 3-10 Eylül'de İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlıklarını Konya'da sürdürüyor.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Antrenörü İbrahim Acar, milli takımın 2021'de İtalya'da düzenlenen şampiyonada Avrupa şampiyonluğunu elde ettiğini hatırlattı.

Acar, Dünya Şampiyonası'ndan üçüncülükle döndüklerini anımsattı.

"Avrupa şampiyonasında hedefimize ulaşmak amacıyla dördüncü hazırlık kampını Konya'da yapıyoruz."

"Uzun süredir çalıştığımız için de başarı kaçınılmaz oluyor"

Acar, kampın 12 gün süreceğini belirtti.

"Avrupa şampiyonu ünvanıyla ülkemize büyük mutluluk yaşatmıştık. Yine aynı başarıyla dönmek istiyoruz. Bu şampiyonadan da başarıyla dönmek istiyoruz. Çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Bu dördüncü kampımız. Uzun süredir aynı takımla çalışıyoruz. Herhangi bir sıkıntı ve problem olmadan yolumuza devam ediyoruz. Onlarla mutluyuz. Uzun süredir çalıştığımız için de başarı kaçınılmaz oluyor."

Takımın kaptanı Birkan Dikici de stoper mevkisinde oynadığını, morallerinin yüksek olduğunu vurguladı.

Dikici, takımın başarısıyla mutluluklarının arttığına işaret etti.

"Avrupa şampiyonluğunu tekrarlamak istiyoruz. Hocalarımız da bizi çok çalıştırıyor."