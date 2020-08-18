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Ligue 1'in açılış maçına koronavirüs engeli
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 21 Ağustos Cuma günü oynanması planlanan yeni sezonun açılış karşılaşması, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Profesyonel Futbol Liginden (LFP) yapılan açıklamada, Olympique Marsilya ile Saint Etienne arasında oynanması planlanan 2020-2021 sezonu açılış maçının, Marsilya ekibindeki 3 kişide Kovid-19 tespit edilmesi sonucu ertelendiği belirtildi.
Müsabakanın, sağlık koşullarının elvermesi halinde 16 veya 17 Eylül tarihinde oynanacağı kaydedildi.
Ligue 1'de 2020-2021 sezonu, 22 Ağustos Cumartesi günü oynanacak Bordeaux-Nantes karşılaşması ile başlayacak.
Etiketler: Fransa Birinci Futbol Ligi Ligue 1Son Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 15:20
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