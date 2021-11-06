Vodafone Park Stadı'nda oynanan mücadelede Trabzonspor kazandı. Lider Trabzonspor puanını 30'a yükseltirken, Beşiktaş 20 puanda kaldı

45+4. dakikada Abdülkadir Ömür attı. Marek Hamsik'in orta yuvarlağın önünden araya nefis bıraktığı topa Abdülkadir Ömür çok iyi hareketlendi. Vida'dan topu söküp karşı karşıya pozisyonda Ersin'in yanından, yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı. 0-1

62. dakikada Larin ile eşitliği sağladı. Anders Trondsen'in, sağ kanattan Uğurcan Çakır'a göndermek istediği uzun pasta araya giren Cyle Larin topu ağlarla buluşturdu.

90+6. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Beşiktaş'ın tüm hatlarıyla Trabzonspor ceza sahasına yüklendiği bölümde hızlı hücuma çıkan Trabzonspor'da ön tarafta topla buluşan Cornelius, Nwakaeme ile paslaşarak ceza sahasına girdi. Bordo-mavili oyuncunun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

[Fotoğraf: AA]

Maç bitiminde Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Mücadelenin 27. dakikasında kendini yere bırakan Yunan futbolcu, tedavisi sonrası bir süre kendini saha içinde denedi.

Kısa süre sonra yeniden yerde kalan Bakasetas, yerini 31. dakikada vatandaşı Siopis'e bıraktı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Trabzonspor ligde 24 maçtır kaybetmedi

Ligde 241 gündür hiçbir takım Trabzonspor'un bileğini bükemedi.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 23 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, 8 Mart 2020 tarihinden itibaren oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada Rosier'in sağdan ortasında Güven Yalçın'ın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

35. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Josef de Souza'nın sol çaprazdan pasında ceza sahası içinin sağında topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı altıpasa gönderdi. Vitor Hugo'un ters vuruşunda üst direğe çarpan top kornere çıktı.

39. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Hamsik'in ara pasında topu kontrol eden Nwakaeme, ceza sahası içi sol çaprazda Welinton'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çıkardı. Kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağa sol ayağıyla müdahale ederek gole izin vermedi.

41. dakikada Ghezzal, meşin yuvarlağı sol çaprazdan ceza sahasına yönelen Cyle Larin'in koşu yoluna gönderdi. Larin'in ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı şutta kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

GOL - 45+4. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hamsik'in savunmanın arkasına pasında ceza sahası içinde Vida'dan önce topun sahibi olan Abdülkadir Ömür, yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ersin'in solundan filelere gönderdi.

Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARINI ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Umut Meraş'ın pasıyla ceza sahası dışında buluşan Güven Yalçın şutunu çekti, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

GOL - 62. dakikada Trabzonspor'da Trondsen sol taç çizgisinden geriye doğru riskli bir pas attı. Bu sırada Hüseyin topu kalecisinin alacağını düşündü ancak Uğurcan kalesinden çıkmamıştı ve baskıyla araya giren Larin, karşı karşıya pozisyonda Hüseyin'in müdahalesiyle sola açılan topu yakın mesafeden boş ağlara yolladı. 1-1

[Fotoğraf: AA]

86. dakikada kendi yarı alanının solunda kaptığı topla hızlı hücuma çıkan Serkan Asan sağdan çizgiye inerek meşin yuvarlağı içeri çevirdi ancak Welinton'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

87. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hugo'nun kafa vuruşu direğin yanından auta gitti.

GOL - 90+6. dakikada hızlı gelişen atakta Anthony Nwakaeme ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında topla buluşan Andreas Cornelius, karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruştla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç Sezertam.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Pjanic (Dk. 82 Atiba Hutchinson), Alex Teixeria (Dk. 75 Salih Uçan), Ghezzal, Cyle Larin (Dk. 87 Kenan Karaman), Güven Yalçın (Dk. 76 Kevin N'Koudou).

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz (Dk. 78 Serkan Asan), Hüseyin Türkmen (Dk. 66 Stefano Denswil), Vitor Hugo, Trondsen, Berat Özdemir (Dk. 78 Yusuf Sarı), Marek Hamsik, Anastasios Bakasetas (Dk. 31 Siopis), Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Djaniny (Dk. 67 Andreas Cornelius).

Goller: Dk. 45+4 Abdülkadir Ömür, Dk. 90+6 Cornelius (Trabzonspor), Dk. 62 Larin (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 39 Dorukhan Toköz, Dk. 41 Siopis (Trabzonspor), Dk. 48 Larin, Dk. Vida (Beşiktaş)