Kritik maçta kazanan çıkmadı. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetti.

Ligde dördüncü beraberliğini alan Trabzonspor, bu sonuçla 46 puana ulaştı. Bordo mavililer Süper Lig tarihinde ilk yarılarda en çok puan toplayan takım oldu.

Ligdeki yenilmezilik serisini 11 maça çıkartan Medipol Başakşehir ise puanını 33 yaptı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

20. dakikada kaleci Muhammed Şengezer'in hatalı pasında Abdülkadir Ömür, topu Dorukhan Toköz'ün önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda üst direğe çarpan top auta gitti.

31. dakikada Hamsik'in şık pasında bir anda kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kalan Cornelius'un aşırtma şutunda üst direğe çarpan top dışarı çıktı.

35. dakikada Visca'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır, sert ve düzgün şekilde sağ tarafına gelen topu çeldi.

45. dakikada Abdülkadir Ömür'ün uzak mesafeden şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Visca'nın sağ taraftan pasında ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Gulbrandsen'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

51. dakikada Visca ile köşe vuruşu sonrasında verkaç yapan Aleksic'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

63. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.

67. dakikada sol taraftan ceza alanına doğru sokulan Gulbrandsen'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

75. dakikada Chadli'nin pasında ceza alanı içinde Okaka'nın dönerek vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.

89. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Okaka'nın kafa vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

90+1. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanında yakın mesafeden Koita'nın sert şutunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşma, golsüz tamamlandı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Hüseyin Türkmen, Denswil, Trondsen (Dk. 83 İsmail Köybaşı), Dorukhan Toköz (Dk. 76 Siopis), Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 88 Yusuf Sarı), Djaniny, Cornelius (Dk. 76 Koita)

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan (Dk. 73 Deniz Türüç), Aleksic, Visca, Gulbrandsen (Dk. 73 Chadli), Okaka

Sarı kartlar: Dk. 32 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Dk. 45 Ndayishimiye, Dk. 89 Okaka (Medipol Başakşehir)