Avustralya Açık'tan yapılan açıklamaya göre, topuğundaki sakatlık nedeniyle tedavisine devam edilen 30 yaşındaki tenisçi, turnuvadan çekilme kararı aldı.

Tek erkeklerde eski dünya 3 numarası Raonic, mart ayında kalçasından sakatlanmış ve üç aylık bir aradan sonra kortlara dönmüştü.

Bu kez, temmuz ayında, Atlanta Açık turnuvası sırasında yaşadığı topuk sakatlığı, Kanadalı tenisçiyi bir kez daha kortlardan ayırmıştı.

Tek kadınlarda ABD'li Serena Williams, Kanadalı Bianca Andreescu, Çek Karolina Pliskova ile Karolina Muchova, ABD'li Jennifer Brady ve Rus Natalia Vikhlyantseva, tek erkeklerde ise İsviçreli Roger Federer ile Stan Wawrinka çeşitli gerekçeleriyle Avustralya Açık'a katılmayacaklarını önceden duyurmuştu.

Turnuva, 17-30 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek.