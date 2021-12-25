Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka maçına koronavirüs engeli
ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka maçı ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Büyükçekmece Basketbol'dan yapılan açıklamada, "Basketbol Gençler Ligi’nde bugün karşılaşacağımız Fenerbahçe Beko ve ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın oynanması planlanan Pınar Karşıyaka maçlarımız takımımızda artan COVİD-19 vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan karşılaşma için bugün İstanbul'a giden Pınar Karşıyaka kafilesinin İzmir'e döneceği öğrenildi.
Etiketler: Basketbol Koronavirüs
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