Büyükçekmece Basketbol'dan yapılan açıklamada, "Basketbol Gençler Ligi’nde bugün karşılaşacağımız Fenerbahçe Beko ve ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın oynanması planlanan Pınar Karşıyaka maçlarımız takımımızda artan COVİD-19 vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan karşılaşma için bugün İstanbul'a giden Pınar Karşıyaka kafilesinin İzmir'e döneceği öğrenildi.