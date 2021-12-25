Türkiye Kürek Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan ve Bodrum Belediyesinin destekleriyle, Bodrum Halikarnas Kürek Kulübünce Bitez Koyunda düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin farklı illerinden kürek sporcuları katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışlarda sporcular, Bodrum açıklarında belirlenen parkurda kıyasıya mücadele etti.

[Fotoğraf: AA]

Bodrum Halikarnas Kürek Kulübü Başkanı ve antrenör Celal Gürsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 900'den fazla kişiye kürek çekmesini öğrettiğini söyledi.

Bodrum'da ilk kez bir kürek yarışı düzenlendiğini ifade eden Gürsoy, "Ulusal çapta bir yarış oluyor.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 10 değişik kulüpten 85 sporcu geldi. Bugün elemeler yapılıyor, yarın finaller yapılacak.

[Fotoğraf: AA]

Erkekler, kadınlar ve karışık olmak üzere 3 kategoride düzenleniyor. Yarışlar çok heyecanlı geçiyor." diye konuştu.

Yarışlar, yarın yapılacak son gün etaplarının ardından ödül töreniyle tamamlanacak.