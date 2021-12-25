Çotanak Spor Kompleksi'nde oynana mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetti.

Hatayspor'a galibiyeti getiren tek golü 81. dakikada El Kaabi attı.

Atakaş Hatayspor ligde onuncu galibiyetini alarak ligin ilk yarısını 32 puanla tamamladı.

Son haftalarda çıkışa geçen GZT Giresunspor da, ilk yarıyı yenilgi ile kapatarak 22 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Süleymanov'un sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde Diarra topa kafa ile vurdu. Top, kaleci Munir'de kaldı.

19. dakikada Hamidou Traore'nin defansın arkasına attığı pasta Diabate, ceza sahası içerisinde kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top Munir'den döndü, daha sonra Atakaş Hatayspor defansı meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

29. dakikada Atakaş Hatayspor atağında defansın arkasına sarkan Kaabi, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun Okan Kocuk'un üzerinden aşırttığı top az farkla üstten auta gitti.

43. dakikada GZT Giresunspor defansının kaptırdığı topta Kaabi, ceza sahası çizgisinin hemen dışında Sadık Baş'a pas verdi. Sadık Baş'ın ceza sasına girmeden sol çaprazdan yaptığı sert şutta, Okan Kocuk son anda topu kornere çeldi.

45+3. dakikada sağ kanattan Aziz Eraltay'ın ortasında altı pas içerisinde boş pozisyonda Süleymanov topa gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılamanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ali Saygın Öğel, Murat Altan

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Hamidou Traore, Flavio, Diabate, Sergio, Süleymanov, Balde

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Burak Öksüz, Falatte, Onur Ergün, Sackey, Ribeiro, Sadık Baş, Adama Traore, Kaabi, Diouf

Sarı Kartlar: Dk. 15 Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Dk. 45 Süleymanov (GZT Giresunspor)