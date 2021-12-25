Kentteki Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Arjantin, Bulgaristan, Yunanistan, İran, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Şili, Dominik Cumhuriyeti, Pakistan, Meksika, Malezya ve Fas’tan yaklaşık 60 sporcu katılıyor.

Erzurum'daki Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası yarışlarının ardından yeni kayak sezonundaki ikinci organizasyonun ilk gününde, erkeklerde 10 kilometre klasik stil müsabakasında Abdullah Yılmaz 1'inci, Yusuf Emre Fırat 2'nci, Ahmed Oglago ise 3'üncü oldu.

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Kadınlar 5 kilometre klasik yarışlarında ise İranlı Samaneh Bahar Beyramı birinci, Türkiye'den Seher Kaçmaz ikinci, Ayşenur Duman ise üçüncülük elde etti.

Yarışları, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk izledi.

Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları yarında devam edecek.