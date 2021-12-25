Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adanaspor-Bursaspor maçı İstanbul'da oynayacak
[Fotoğraf: AA]
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında sahasında yapacağı Bursaspor maçının, Yeni Adana Stadı'nın zemin bakımına alınması nedeniyle İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacağını bildirdi.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni Adana Stadı'nın zemini bakıma alındı.
Bu nedenle Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da yapacakları Bursaspor maçı İstanbul'da oynanacak..
Maç İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.
December 25, 2021
Etiketler: Bursa Adana TFF 1. Lig
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