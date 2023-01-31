Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 06:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Levent Eriş ile yollar ayrıldı
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Manisa FK'da teknik direktör Levent Eriş ile yollar ayrıldı.
Ligde son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen Manisa FK'da ayrılık. Ege ekibinde teknik direktör Levent Eriş'e veda edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Levent Eriş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Levent Eriş’e kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Manisa FK, 29 puanla ligde 11. sırada yer alıyor.
Etiketler: Transfer Haberleri TFF 1. Lig
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