Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 22:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayode Ümraniyespor'da
HangiKredi Ümraniyespor, Shakhtar Donetsk'ten Larry Kayode'yi kiraladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Shakhtar Donetsk takımından 29 yaşındaki hücum oyuncusu Larry Kayode'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Kayode'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Ümraniyespor Süper Lig Transfer Haberleri
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