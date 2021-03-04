Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamaya göre, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası takviminde yer alan en eski mücadele olma özelliğini taşıyan yarışın tarihi, organizasyonun seyircili düzenlenme ihtimalini arttırmak amacıyla değiştirildi.

Fransa'nın Le Mans kentinin ev sahipliği yaptığı yarış, bu yıl 89. kez koşulacak.