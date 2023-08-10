Parçalı Bulutlu 34.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 10.08.2023 17:19

La Liga'da yeni sezon heyecanı başlıyor

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi arasında yer alan İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 2023-2024 sezonu heyecanı yarın başlayacak.

La Liga'da yeni sezon heyecanı başlıyor

La Liga'da 11 Ağustos Cuma günü Almeria-Rayo Vallecano ve Sevilla-Valencia maçları yapılacak.

İlk haftanın öne çıkan maçlarında ise sakatlığı bulunan milli oyuncu Arda Güler'in yeni takımı ve zirvenin favori adaylarından Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao ile 12 Ağustos Cumartesi günü karşılaşacak. Son şampiyon Barcelona ise milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'ye 13 Ağustos Pazar günü konuk olacak.

İki ezeli rakip Barcelona ile Real Madrid arasında klasikleşen "El Clasico" maçlarının ilki 29 Ekim'de Lluis Companys Olimpiyat, ikincisi 21 Nisan 2024'te Santiago Bernabeu statlarında oynanacak.

Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid takviye yaptı

Bu sezon kadrosunu Arda Güler'in yanı sıra Jude Bellingham, Fran Garcia ve Joselu'yla güçlendiren Real Madrid'de Fransız yıldız Karim Benzema'nın ayrılığının ardından santrfor bölgesine benzer kalitede bir transferin henüz gerçekleşmemesi, kadrodaki en önemli eksik olarak öne çıkıyor.

Son şampiyon Barcelona'nın, yaz döneminde en göze çarpan transferi ise Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan oldu. Katalan temsilcisi, İspanyol oyuncular Oriol Romeu ile Inigo Martinez'i de renklerine bağladı.

Ligde zirvenin diğer favorisi Atletico Madrid'in öne çıkan transferleri arasında ise milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile Chelsea ile sözleşmesi tamamlanan Cesar Azpilicueta yer aldı. İspanya temsilcisi, kiralık olarak kadrosunda bulunan Fransız yıldız Antoine Griezmann'ın bonservisini de Barcelona'dan aldı.

İlk hafta programı

11 Ağustos Cuma:

20.30 Almeria-Rayo Vallecano

23.00 Sevilla-Valencia

12 Ağustos Cumartesi:

18.00 Real Sociedad-Girona

20.30 Las Palmas-Mallorca

22.30 Athletic Bilbao-Real Madrid

13 Ağustos Pazar:

18.00 Celta Vigo-Osasuna

20.30 Villarreal-Real Betis

22.30 Getafe-Barcelona

14 Ağustos Pazartesi:

20.30 Cadiz-Alaves

22.30 Atletico Madrid-Granada

ETİKETLER
La Liga İspanya
Sıradaki Haber
Yelkende hedef Anadolu'ya yayılmak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:07
Bangladeş muson yağmurlarına teslim: 29 ölü
18:05
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliş eğilimini 7'nci haftaya taşıdı
17:48
Kiralık arabayla drift yapıp makas atan sürücüye 32 bin lira ceza
17:47
Azerbaycan'dan Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı
17:44
126 yıl önce keşfedilen aspirin, ilacın endüstrileşmesine kapı araladı
17:43
Beyoğlu'nda maske takıp dolar dağıtan 13 kişi gözaltına alındı
Kastamonu'da sel felaketinde zarar gören spor tesislerinin yapımı tamamlandı
Kastamonu'da sel felaketinde zarar gören spor tesislerinin yapımı tamamlandı
FOTO FOKUS
126 yıl önce keşfedilen aspirin, ilacın endüstrileşmesine kapı araladı
126 yıl önce keşfedilen aspirin, ilacın endüstrileşmesine kapı araladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ