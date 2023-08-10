Faruk Koca'nın yeni sezon beklentisi Avrupa vizesi almak

Faruk Koca, Süper Lig'de yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

Koca, sezonun ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yla 12 Ağustos Cumartesi günü karşılaşacaklarını hatırlattı.

"Bütün takımlar için iyi bir sezon olsun istiyoruz. Herkesin adil, hak edenin galip geldiği ve adaletsizliğe uğramadığı bir yıl diliyoruz. Sağ olsun TFF Başkanımız Mehmet Büyükekşi gerçekten çok özen göstererek birçok problemin aşılmasında ciddi katkı sağladı. Ama Türk futbolunun sorunları çok büyük. Yılların ihmali var. Bu sorunların giderilmesi zaman alacak, bizler de o anlamda her atılan olumlu adıma destek vereceğiz."

"Avrupa kupası hedefimiz için ilk 5'e girmemiz lazım"

Koca, gelecek sezon ligde ilk 5'e giren takımların Avrupa vizesi alacağını belirtti.

"Avrupa kupası hedefimiz için ilk 5'e girmemiz lazım, bunun için mücadele edeceğiz. Tabii bu ilk 5'in içinde lider olmak da var beşinci olmak da. Tabii bir de Türkiye Kupası var. Bir kulübün hedefi olmazsa, sahaya çıkıp oynamanın bir anlamı yok. O zaman futbolcunun aldığı haramdır, bizimde burada durmamız zarardır. Tabii ki hedefe varmak için mücadele edeceğiz."

"Geçen sezon çok mağdur edildik"

Koca, geçen sezon hakem hatalarıyla çok fazla puan kaybettiklerini anlattı.

"Geçen sezon çok mağdur edildik. 19 puanımız gitti bizim. Diğer kulüplerden de mağdur olanlar var. Bu hatalar olmasaydı geçen sezon daha iyi yerlerde olurduk diye düşünüyorum. Geçen sezon Türkiye Kupası'nda 24 yıl sonra ilk kez yarı final oynadık ama maalesef 2-1 öndeyken bir futbolcumuzun kırmızı kart görmesi işleri bozdu. Biraz da hakeme orada sitem ediyorum. O maçın atmosferine göre ölçüsüz bir kararla bizi finalden etti. Kısmet değilmiş. Bu yarı final bile camia için bir motivasyon oldu. Önümüzdeki sene daha iyi yerde olmak için çaba sarf ediyoruz."

"İyi bir kadro kurduk"

Faruk Koca, yeni sezon öncesi transferlerin büyük bir bölümünü yetiştirdiklerini ve iyi bir kadro kurduklarını dile getirdi.

Koca, transfer çalışmalarına değindi.

"Bu hafta bir kanat transferi yaptık, bir veya iki transfer daha olacak. Daha önce görüştüğümüz ve prensip olarak karşılıklı 'evet' dediğimiz ama kendilerinin bazı sorunlarını halletmesi gereken oyuncular var. Onları bekliyoruz. Onlar da geldiği zaman kadromuzu tamamlamış olacağız. İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum."

Koca, ligin ilk 5 haftasının her takım için kritik olduğunu ve bunu alışma süreci olarak nitelendirdiğini kaydetti.

"Geçen yıldan kalan ana kadroyu koruduk. 7-8 takviye yaparak daha da güçlendirdik, eksik olan yanlarımızı tamamladık. Camiamız merak etmesin, inşallah sezon sonunda Ankaragücü daha iyi yerlerde olacak. İnşallah teknik ekip, futbolcular ve yönetim beraber işbirliği yaparak, ele ele vererek taraftarımızla birlikte bu başarıyı elde edeceğimiz düşünüyorum."

"19 Mayıs Stadı, 2025'te hazır"

Faruk Koca, yapımı devam eden 19 Mayıs Stadı'nın 2025 yılında tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

Stat inşaatıyla ilgili bilgi veren Koca, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşaat sorunsuz gidiyor, yakından takip ediyorum. Hem firmayla sık sık görüşüyorum hem de stadın yapımıyla ilgili onların aşamadığı problemler oluyor, o problemlerin aşılması için bürokrasi nezdinde, hükümet nezdinde çaba sarf ediyoruz. Çünkü camia büyük bir özlemle 19 Mayıs'ın bitmesini bekliyor ama önümüzdeki sezona yetişmesi zor. Çünkü 50 bin kişilik bir stat. Bizim de özel isteklerimiz oldu stadın işleyişiyle ilgili. İnşallah, 19 Mayıs Stadı, 2025'te yeni sezon için hazır olacak."