Parçalı Bulutlu 33.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 31.08.2023 16:30

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya Etabı tamamlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonunun (SAMKON) ortaklaşa düzenlediği Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı tamamlandı.

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya Etabı tamamlandı

Turun ikinci etabında on takımda 57 bisikletçi Amasya'daki bitiş çizgisini geçmek için mücadele etti.

Havza-Amasya etabını kazanan Spor Toto Bisiklet Takımından 22 yaşındaki Doğukan Arıkan, "On yıldan beri bu sporla uğraşmaktayım. Bugün takım arkadaşlarımla beraber büyük bir derece elde ettik. İki günden beri turlarda en iyi dereceyi şu an biz yapıyoruz. Mayolar bizde şuan. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak durumundayız. İddialıyız." dedi.

SAMKON Başkanı Hasan Kaya Aşçı da Cumhuriyet'in 100. yılında güzel bir organizasyona imza attıklarını ifade etti.

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Samsun'dan başlayıp Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde sona ereceğini belirten Aşçı, 600 kilometrelik güzergahta Amasya, Çorum ve Çankırı'nın da yer aldığını belirtti.

Aşçı, turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi.

Dereceye giren bisikletçilere madalyaları ve mayoları verildi. Turun 3. etabı yarın başlayacak, bisikletçiler Amasya ile Çorum arasında pedal çevirecek.

ETİKETLER
Samsun
Sıradaki Haber
Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica: Çok iyi bir takım olma yolundayız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:37
Tarımda iş yükünü azaltacak projeler TEKNOFEST'te sergileniyor
17:32
Akkuyu NGS'de ilk reaktörün devreye alınması için geri sayım
17:21
Yunanistan'da 3 milletvekili aşırı sağcı partinin meclis grubundan ihraç edildi
17:21
Turuncu kategorideki FETÖ üyesi yakalandı
17:08
Adıyaman'da PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
17:04
Edirne'de 33 terör şüphelisi yakalandı
Azerbaycan'dan Hatay'daki depremzede öğrencilere kırtasiye yardımı
Azerbaycan'dan Hatay'daki depremzede öğrencilere kırtasiye yardımı
FOTO FOKUS
Bir hava aracı satmanın ötesi: Tolun'un ihracatı
Bir hava aracı satmanın ötesi: Tolun'un ihracatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ