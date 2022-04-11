Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 21:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kupa Voley'de ikinci finalist Galatasaray
[Fotoğraf: İHA]
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de finalin adı Arkas Spor - Galatasaray oldu.
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley’de yarı final karşılaşmaları tamamlandı. Galatasaray HDI Sigorta ile Spor Toto takımları arasında oynanan yarı final mücadelesinin kazananı 28-30, 25-23, 25-20, 11-25 ve 15-10 set sonuçlarıyla 3-2, Galatasaray oldu ve ismini finale yazdırdı.
Heyecan dolu turnuvanın ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta ile Spor Toto karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen yarı final mücadelesinin kazananı 28-30, 25-23, 25-20, 11-25, 10-15’lik set sonuçlarıyla 3-2 Galatasaray oldu ve finale yükseldi.
AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşması Çarşamba günü saat 15.00’da oynanacak.
Etiketler: Galatasaray Voleybol
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