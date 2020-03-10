Özellikle koronavirüsün Çin'den sonra Avrupa'da da yayılmasının ardından, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) ve Avrupa Atletizm Birliği (EAA), Çin Nanjing'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası (13-15 Mart), Barselona Maratonu (15 Mart), Portekiz Braga'daki Avrupa Veteranlar Atletizm Şampiyonası (15-22 Mart), Polonya Gdynia'daki Dünya Yarı Maraton Şampiyonası (29 Mart) ve Paris Maratonu'nun (5 Nisan) iptal edildiğini duyurdu.

Bakan Kasapoğlu: Spor camiası olarak önlemleri dikkate alıyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, koronavirüs için alınan önlemleri titizlikle takip ettiklerini açıkladı. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Koronavirüsü için spor camiası olarak önlemleri dikkate alıyoruz. Federasyonlarla görüşüp karar vereceğiz" dedi.

Koronavirüsü spor dünyasındaki etkileri

Futboldan motorsporlarına, atletizmden bir çok spor branşında iptal, erteleme ya da seyircisiz düzenleme kararlarının alındığı tüm dünyada yaşanan son gelişmeler şöyle;

Tarihteki ilk seyircisiz Formula 1 yarışı olacak

Formula 1'de Çin Grand Prix'in koronavirüs nedeniyle iptal edilmesinin ardından, bir kötü haber de Bahreyn için geldi. 19-22 Mart tarihlerinde koşulacak olan F1 Bahreyn GP, seyircisiz olarak yapılacak.

12-15 Mart tarihlerinde Avustralya Grand Prix ile start alacak olan Formula 1'de, sezonun ikinci yarışı olan Bahreyn de koronavirüsten etkilendi. Bahreyn GP organizatörlerinin yaptığı açıklamaya göre, ülkede görülen koronavirüs salgını nedeniyle 19-22 Mart tarihlerinde koşulacak Bahreyn GP'nin seyircisiz olarak yapılacağı duyuruldu.

Sezon öncesi yapılan toplantılar sonucunda koronavirüs salgını sebebiyle Çin Grand Prix iptal edilirken, Bahreyn Grand Prix de koronavirüsten etkilenen bir diğer Grand Prix oldu.

Öte yandan Bahreyn GP'nin seyircisiz olarak koşulmasıyla birlikte Formula 1 tarihinde ilk kez bir yarış seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.

İtalya'daki tüm spor aktiviteleri 3 Nisan'a kadar askıya alındı

İtalya Olimpiyat Komitesi, 3 Nisan'a kadar tüm spor aktivitelerinin askıya alındığını açıkladı.

İtalya'da her geçen gün koronavirüs salgınının hızla büyümesi, sporu da derinden etkilemeye devam ediyor. İtalya Olimpiyat Komitesi bugün yaptığı toplantıda, futboldaki maçların seyircisiz oynanmasının yeterli bir önlem olmadığına kanaat getirerek, futbol dahil tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı.

Yaşanan bu gelişme, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın bir bölümünün İtalya'da oynanacak olmasından dolayı turnuvanın ertelenme olasılığını da gündeme getiriyor.

Resmi rakamlara göre şu ana kadar İtalya'da koronavirüs nedeniyle 463 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Kayak Federasyonu, 3 uluslararası turnuvayı koronavirüs nedeniyle iptal etti

Türkiye Kayak Federasyonu, 2020 faaliyet programında yer alan Alp Disiplini FIS Erciyes Kupası, Alp Disiplini FIS Palandöken Kupası ve Alp Disiplini FIS Sarıkamış Kupası organizasyonlarını, koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal etti.

Türkiye Kayak Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Kayak Federasyonu, 2020 Faaliyet programında yer alan ve mart ayında yapılması planlanan Alp Disiplini FIS Erciyes Kupası, Alp Disiplini FIS Palandöken Kupası ve Alp Disiplini FIS Sarıkamış Kupası organizasyonları Covid-19 tedbirleri sebebiyle iptal edilmiştir. Tüm kayak camiamıza önemle duyurulur" denildi.

Türkiye Kayak Federasyonu'nun bu iptali ile, Türkiye'de ilk kez bir uluslararası organizasyon koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal edilmiş oldu.

Judoda iptalller açıklandı

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), Rusya, Gürcistan ve Türkiye'de düzenlenecek 3 büyük organizasyonun koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Olimpiyat yolunda puan kazandıran ve Mart-Nisan aylarında yapılacak üç büyük organizasyonun (30 Nisan'a kadar olan) iptaliyle ilgili IJF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan son hadiselerden dolayı, tüm dünyada genel güvenlik ölçütlerini ve judo ailesini mevcut tehlikeden uzaklaştırmak adına sert bir karar almak zorunda kaldık.

IJF Yönetim Kurulu olarak acil durum kararı neticesinde 2020 takviminde bulunan 30 Nisan tarihine kadar yapılacak tüm müsabakaların (Ekaterinburg Grand Slam, Tiflis Grand Prix, Antalya Grand Prix ve diğer kıtasal müsabakaların) iptaline karar verilmiştir.

Pek çok açıdan tehlike arz eden kritik bir süreç olduğundan ve asıl önceliğin judo ailesinin sağlığını, güvenliğini sağlamak olduğu için yaşanan bu çetin dönemde Olimpik takvimimizde bu şekilde değişikliğe gidilmiştir. Detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde verilecektir."

Şampiyonlar Ligi de etkilendi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris-Saint Germain ve Borussia Dortmund arasındaki rövanş mücadelesi koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs futbol müsabakalarını da engellemeye devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris-Saint Germain - Borussia Dortmund arasında yarın oynanacak olan rövanş mücadelesi, Paris Polis Teşkilatı'nın yaptığı açıklamaya göre seyircilere kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Paralimpik branşlar da koronavirüs engeline takıldı

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), koronavirüs nedeniyle mayıs ayının sonuna kadar birçok organizasyonu iptal etti.

IPC'den yapılan açıklama sonucunda, iptal edilen etkinlikler ve tarihleri şu şekilde:

Mart

2-5 / İtalya: Sella Nevea Para Alp Disiplini Avrupa Kupası

11-14 / Brezilya: Sao Paulo TS Eskrim Dünya Kupası

11-15 / Çin: Hangzhou Para Masa Tenisi Açık Turnuvası

11-22 / BAE: Dubai Para Atıcılık Dünya Kupası

12-15 / Japonya: TS Rugby Şampiyonası

14-17 / BAE: Dubai Para Atletizm Grand Prix

14-18 / Brezilya: TS Eskrim Amerika Kıtası Dünya Şampiyonası

18-21 / Lignano: İtalya Para Masa Tenisi Açık Turnuvası

Nisan

2-9 / Tayland: Nakhon Ratchasima TS Eskrim Asya Şampiyonası

14-20 / BAE: Dubai 11. Fazza Para Halter Dünya Kupası

24-26 / Çin: Pekin Para Atletizm Grand Prix

Mayıs

1-3 / Singapur: Para Yüzme Dünya Serisi

26-31 / Büyük Britanya: TS Eskrim Avrupa Şampiyonası