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Bahçeşehir Koleji Ventspils ile karşılaşacak
[Fotoğraf: AA]
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında 11 Mart Çarşamba günü Letonya'nın Ventspils takımına konuk olacak.
Ventspils Olimpiyat Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
İstanbul'da yapılan ilk maçı 78-77 kazanan Bahçeşehir Koleji, müsabakadan istediği sonucu elde ederek yarı finale çıkmaya çalışacak.
Etiketler: Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş ma VentspilsSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 11:42
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