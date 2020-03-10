Galatasaray'da, Adem Büyük sıkıntısı yaşanıyor. Beşiktaş derbisi öncesinde gerçekleştirilen ilk antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden tecrübeli oyuncu çalışmayı yarım bıraktı.

İlk kontrollerin ardından Adem Büyük'ün, Beşiktaş karşısında forma giyme şansının düşük olduğu öğrenildi.

Golcü oyuncunun sağlık durumu çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacak. Adem Büyük'ün en az 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği ifade edildi.

32 yaşındaki oyuncu, Falcao'nun yaşadığı sakatlık döneminde forma şansını iyi kullanmış, çıktığı 4 maçta 5 gol atmayı başarmıştı.

Adem Büyük'ten gelen sakatlık haberinin ardından teknik heyet forvet pozisyonuna Falcao'nun alternatifi olarak Andone'yi hazırlayacak.

Demir Grup Sivasspor maçında kadroya dahil edilmeyen Rumen forvetin derbide yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Bu arada Galatasaray'da sarı kart sevinci yaşanıyor. Ryan Donk, Adem Büyük ve Sofiane Feghouli kart ceza sınırında bulunuyordu.

Bu oyuncuların Sivas deplasmanında kart görmemesi teknik heyeti memnun etti.