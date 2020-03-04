Haber Giriş: Kaynak: AA
Koronavirüs Valencia-AX Armani Exchange Milan maçını da etkiledi
[Fotoğraf: AA]
THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında 5 Mart Perşembe günü İspanya ekibi Valencia'nın İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı ağırlayacağı karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanya hükümetinin Kovid-19 yayma riski taşıyan ülkelerden gelen takımların maçlarına taraftar alımını yasaklaması sebebiyle Valencia-AX Armani Exchange Milan karşılaşmasının seyircisiz oynanacağı duyuruldu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında oyuncu, teknik heyet, hakem, sağlık ekibi, salon ve yayıncı kuruluş çalışanlarının mümkün olabilecek en az sayıyla mücadelede görev yapacağı belirtildi.
Valencia ile AX Armani Exchange Milan arasındaki karşılaşma, La Fonteta Spor Salonu'nda 5 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak.
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