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Koronavirüs THY Avrupa Ligi’ni de etkiledi
THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında bu akşam oynanacak Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes mücadelesi koronavirüse önlem için seyircisiz oynanacak.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında bu akşam deplasmanda İsrail'in Maccabi FOX ekibiyle karşılaşacak. İsrail Sağlık Bakanlığının aldığı kararla mücadele seyircisiz oynanacak.
Menora Mivtachim Arena'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 22.15'te başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayımlanacak.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 4 Mart 2020 Çarşamba 19:55
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