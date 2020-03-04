Can Bartu Tesisleri’nde yardımcı antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00’da başladı.

Trabzonspor maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular, antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenman sona erdi. Öte yandan kaptan Emre Belözoğlu, çalışmalarını salonda sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.