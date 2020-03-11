Haber Giriş: Kaynak: AA
Koronavirüs Premier Lig’i de vurdu: Dev maç ertelendi
Spor karşılaşmalarını da etkileyen koronavirüs bu kez de İngiltere'yi vurdu. Manchester City-Arsenal maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs spor karşılaşmalarını da etkiledi. İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Arsenal arasında bugün oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.
Virüse yakalandığını dün duyuran Yunanistan'da Olympiakos ve İngiltere'da Nottingham Forest takımlarının sahibi Evangelos Marinakis ile bazı Arsenalli oyuncuların temasa girmesi nedeniyle, bugün TSİ 22.30'da Etihad Stadı'nda oynanması gereken söz konusu karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, gereken önlemlerin alınması sebebiyle diğer lig maçlarında erteleme olmayacağı da vurgulandı.
Etiketler: Premier Lig Manchester City arsenalSon Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 12:31
Son Haberler
- 13:45
- 13:43
- 13:42
- 13:42
- 13:39
Sıradaki Haber
Bakan Kasapoğlu: Maçların seyircisiz oynanması gündemimizde yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz