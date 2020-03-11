Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Gençlik faaliyetlerimizi, gerek gençlerimizin yurt dışı seyahatleri, yurt dışından gelen gençlerimizin kamplarla ilgili çalışmaları, diğer organizasyonları, bu çalışmalarla ilgili olarak mart ve nisan ayındaki çalışmalarımızı ertelemiş durumdayız. Özellikle gençlik kamplarımızdaki uluslararası çalışmalarımızı da ertelemiş durumdayız.

Mart-nisan aylarında kota müsabakalarına yönelik olmayan 80'den fazla yurt içi ve dışındaki organizasyonu ertelemiş durumdayız."