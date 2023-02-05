Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 23:00Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Konyaspor'u taşıyan uçak İstanbul'a doğru yola çıktı
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Arabam.com Konyaspor, hava muhalefeti nedeniyle 4 saat rötarlı olarak İstanbul'a hareket etti.
Süper Lig'in 23'üncü haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi konuk takımın uçağı, hava şartları nedeniyle belirlenen saatte kalkış yapamamıştı.
Bunun üzerine Yeşil-beyazlı kulüp yöneticileri mücadelenin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) müracaat etti. TFF de başvuruyu değerlendirip Fenerbahçe - Konyaspor maçını ileri bir tarihe ertelemeyi planlarken, iki kulüp ve federasyon arasında yapılan görüşmelerin ardından havalimanında yapılan pist temizleme çalışmaları sonrası uçağın kalkışı gerçekleşti.
Yola çıkan Konyaspor kafilesi, bugün saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Etiketler: Fenerbahçe Konyaspor
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