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Spor
AA 27.04.2023 11:20

Konyasporlu Mame Diouf taraftarı önünde de gol sevinci yaşamak istiyor

Deplasmanda attığı 9 golle takımına katkı sağlayan Arabam.com Konyaspor'un forvet oyuncusu Mame Diouf, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 29 Nisan Cumartesi günü oynayacakları Trabzonspor maçında seyircisi önünde gol sevinci yaşamayı hedefliyor.

Konyasporlu Mame Diouf taraftarı önünde de gol sevinci yaşamak istiyor

Yeşil-beyazlılarda 99 numaralı formayı terleten golcü oyuncu Diouf, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 22 maçta rakip fileleri 9 kez havalandırdı.

Deplasmanda attığı gollerle takımına galibiyet ve puanlar kazandıran Diouf, seyircisi önünde de gol sevinci yaşamayı istiyor.

"Daha iyi olabilirdik"

Diouf, takımın ligde daha üst sıralarda olabileceğini söyledi. Diouf, daha iyi sezon geçirmeleri gerektiğine inandığını aktardı.

"Burada çok kaliteli, iyi oyuncularımız var. Çıkışlarımız ve düşüşlerimiz oldu. Sezon sonuna yaklaşıyoruz ama daha iyi olabilirdik. Gelecek sezonun neler getireceğini hep beraber göreceğiz."

"Futbolcu olarak en çok istediğimiz şey gol atmak, bir skor oluşturmak"

Diouf, forma giydiği tüm maçlarda gol atmak istediğini belirtti.

"Futbolcu olarak en çok istediğimiz şey gol atmak, bir skor oluşturmak. Ne yazık ki bu bana her zaman deplasmanlarda denk geldi. Fakat daha iyi olmasını dilerdim. Benim için en önemli olan nokta takımın kazanmasına yardım etmektir. Gol, her zaman goldür. Deplasmanda ya da evde olması fark etmez. Gol attığımız sürece mutluyuz. Bu hafta oynayacağımız Trabzonspor maçında, taraftarımızın önünde de vazgeçmeyeceğim ve gol atmak için elimden geleni yapacağım. Sezonun sonuna kadar da elbette bu çalışmam devam edecek."

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