Bakü sokakları Formula 1 için 7. kez piste dönüştürüldü

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinin düzenleneceği sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bir kez daha ev sahipliği yapmanın heyecanı yaşanıyor.

Azerbaycan'ın 7. kez ev sahipliği yapacağı, 30 Nisan'da gerçekleştirilecek etap öncesinde yarışın düzenleneceği sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü.

Yarış güzergahı ve çevresindeki caddelerde güvenlik önlemleri artırıldı, pist olarak kullanılacak bölgeler bariyerlerle çevrildi.

Güzergah üzerindeki Azadlık ve Azneft meydanları ile Kız Kalesi ve kale kapıları gibi tarihi ve kültürel yapıların karşısına tribünler kuruldu. Azerbaycan Grand Prix'sinin startı, Azadlık Meydanı'ndan verilecek.

Araçlar, Hazar Denizi'nin kıyısındaki caddeden geçerek tarihi İçerişehir'in etrafını turlayacak ve yine Azadlık Meydanı'ndaki bitiş çizgisine varacak. Bir turda yaklaşık 6 kilometre mesafe katedecek F1 pilotları, 20 zorlu virajı bulunan pistte 51 tur atacak.

Hız tutkunları, yarışların yanı sıra çeşitli eğlence aktivitelerine de katılma şansı elde edecek. Yarışın antrenman turları yarın, sıralama turları ise 29 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Biletlerin tamamı satıldı

Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan Grand Prix'sinin tribün biletlerinin tamamı satıldı. Yerel izleyicilerin yanı sıra 100'den fazla ülkeden hız tutkunu yarışları izlemek için Bakü'ye gelecek.

Önceki yıllarda 6 kez Formula 1 Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Azerbaycan, şampiyonanın bir süre daha Bakü'de yapılması için Formula 1 yetkilileri ile müzakere yürütüyor.