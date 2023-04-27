Milli sporcu Hakan Şükrü Kurnaz: Azerbaycan bayrağının yakılması, bizi daha çok hırslandırdı

Ermenistan’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’nda erkekler 96 kiloda yarışan ve koparmada 170 kiloluk kaldırışıyla Avrupa ikinciliği elde eden İBBSK sporcusu Hakan Şükrü Kurnaz, açıklamalarda bulundu.

"Madalyalarımızı Azerbaycanlı kardeşlerimize hediye ettik"

Hakan Şükrü Kurnaz, altın madalya için elinden geleni yaptığını vurguladı.

"Geçtiğimiz günlerde Ermenistan’da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda koparmada 170 kilogram kaldırarak Avrupa ikincisi oldum. Turnuva boyunca toplam 361 kilogram kaldırmam beni dördüncülüğe atadı ama bir şekilde başarı elde etmeyi başardım. Yarışma öncesi gerçekleştirilen açılış etkinliklerinde Ermenistan vatandaşlarının Azerbaycan bayrağını yakması, mücadele hırsımızı perçinledi. Hedeflerimi en üstte tutarak yarıştım. Altın madalyayı kazanmak için elimden geleni yaptım. Netice olarak ikincilik elde ettim. Buna da şükür. Sporcu arkadaşlarım ile birlikte madalyalarımızı Azerbaycanlı kardeşlerimize hediye ettik. İnşallah onlar da mutlu olmuşlardır."

Dünya Şampiyonası’nda madalyanın rengi altın olacak.

Kurnaz, asıl hedeflerinden bir tanesinin olimpiyat kotası almak olduğunu dile getirdi.

"İki yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün bünyesinde yer alıyorum. Başta başkanım olmak üzere çalışmalarımızda bizler için ellerinden geleni yapan antrenörlerimiz ve kulüp çalışanlarına teşekkür ediyorum. Önümüzde Büyükler Dünya Şampiyonası var. İnşallah madalyamızın rengi altın olacak. Daha sonra da olimpiyat kotası alarak olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmek istiyorum."