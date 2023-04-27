Çok Bulutlu 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 27.04.2023 10:49

Ümit milli judocular Avrupa kupalarında mücadele edecek

Ümit Milli Judo Takımı, Gürcistan’da ve Azerbaycan'da düzenlenecek Avrupa Kupası organizasyonlarında madalya mücadelesi verecek.

Ümit milli judocular Avrupa kupalarında mücadele edecek
[Fotograf: AA]

Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadın ve erkek ümit milli takımı, Gori kentinde 29-30 Nisan tarihlerinde yapılacak Avrupa Kupası müsabakaları için Gürcistan'a gitti.

Milli takımın 13 kadın ve 14 erkek sporcuyla yer alacağı şampiyonada 16 ülkeden, 138 kadın ve 186 erkek judocu yarışacak.

Organizasyonun ardından Gori kentinde kamp yapacak milli sporcular daha sonra Azerbaycan’a geçerek Goygol şehrinde 6-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Kupası’na katılacak.

Ümit milli judocular Avrupa kupalarında mücadele edecek

Milli takım kafilesinde kadınlarda şu sporcular yer alıyor:

40 kilo: Rahime Ercin, Merve Tunç, 44 kilo: Begümnaz Doğruyol, Esma Nur Eroğlu, 48 kilo: Gizem Dinçer, Merve Kaya, 52 kilo: Elif Nur Yalçın, 57 kilo: Zehranur Kaya, Rümeysa Hatice Kılıçkaya, Hilal Akyıldız, 63 kilo: Sinem Oruç, 70 kilo: Tuana Gülenay, +70 kilo: Hayrun Nisa Ardıç.

Erkelerde ise madalya mücadelesi verecek sporcular şöyle:

50 kilo: İbrahim Günter, Alişan Yıldız, 55 kilo: Yusuf Can Uzun, Efecan Taşçı, 60 kilo: Mustafa Berat Şimşek, Hilmi Mucık, 66 kilo: Ömer Faruk Turgutlu, Hüseyin Doktur, 73 kilo: Emre Yazgan, Yunus Yazgan, 81 kilo: Emir Selim Arı, 90 kilo: Atilla Dinç, Fatih Dursun, +90 kilo: Mustafa Enes Cırık.

Sıradaki Haber
Milli sporcu Hakan Şükrü Kurnaz: Azerbaycan bayrağının yakılması, bizi daha çok hırslandırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:33
'Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı' cumartesi günü açıklanacak
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 bin 300 engelli öğretmenin tamamı atandı
11:32
Etiyopyalı eyalet liderleri yıllar sonra yeniden Tigray'a ayak bastı
11:28
Kuzey Kore, uzay çalışmalarını ulusal kalkınma için "vazgeçilmez" görüyor
11:24
Almanya ve Fransa'da Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı
11:25
Fransa paralel evrende de Afrika’nın “hasta adamı”
Bakü sokakları 7. kez piste dönüştürüldü
Bakü sokakları 7. kez piste dönüştürüldü
FOTO FOKUS
Fransa paralel evrende de Afrika’nın “hasta adamı”
Fransa paralel evrende de Afrika’nın “hasta adamı”
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ