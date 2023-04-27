Ümit milli judocular Avrupa kupalarında mücadele edecek

Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadın ve erkek ümit milli takımı, Gori kentinde 29-30 Nisan tarihlerinde yapılacak Avrupa Kupası müsabakaları için Gürcistan'a gitti.

Milli takımın 13 kadın ve 14 erkek sporcuyla yer alacağı şampiyonada 16 ülkeden, 138 kadın ve 186 erkek judocu yarışacak.

Organizasyonun ardından Gori kentinde kamp yapacak milli sporcular daha sonra Azerbaycan’a geçerek Goygol şehrinde 6-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Kupası’na katılacak.

Milli takım kafilesinde kadınlarda şu sporcular yer alıyor:

40 kilo: Rahime Ercin, Merve Tunç, 44 kilo: Begümnaz Doğruyol, Esma Nur Eroğlu, 48 kilo: Gizem Dinçer, Merve Kaya, 52 kilo: Elif Nur Yalçın, 57 kilo: Zehranur Kaya, Rümeysa Hatice Kılıçkaya, Hilal Akyıldız, 63 kilo: Sinem Oruç, 70 kilo: Tuana Gülenay, +70 kilo: Hayrun Nisa Ardıç.

Erkelerde ise madalya mücadelesi verecek sporcular şöyle:

50 kilo: İbrahim Günter, Alişan Yıldız, 55 kilo: Yusuf Can Uzun, Efecan Taşçı, 60 kilo: Mustafa Berat Şimşek, Hilmi Mucık, 66 kilo: Ömer Faruk Turgutlu, Hüseyin Doktur, 73 kilo: Emre Yazgan, Yunus Yazgan, 81 kilo: Emir Selim Arı, 90 kilo: Atilla Dinç, Fatih Dursun, +90 kilo: Mustafa Enes Cırık.