Konyaspor Pendikspor'u ağırlıyor

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçı Çağdaş Altay yönetiyor.

9 puanlı Konyaspor, 4 haftalık galibiyet özlemine son vermek istiyor.

Siltaş Yapı Pendikspor ise ligde galibiyetle tanışamayan 3 takımdan biri. Osman Özköylü ile yollarını ayıran İstanbul ekibi, yeni teknik direktörü Ivo Vieira yönetimindeki ilk maçta kazanmayı hedefliyor.

İki takım sahaya birlikte, "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankart ile çıktı. Müsabaka öncesi Filistin'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

[Fotoğraf: AA]

Kale arkası tribünündeki taraftarların hazırladığı pankartta da "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil!" mesajı yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

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