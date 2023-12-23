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Spor
İHA 23.12.2023 14:00

Konyaspor ile Kayserispor 31. randevuda

TÜMOSAN Konyaspor ile Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig tarihinde 31. kez birbirine üstünlük kurmak için 24 Aralık Pazar günü mücadele edecek.

Konyaspor ile Kayserispor 31. randevuda
[Fotoğraf: AA arşiv]

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ev sahibi TÜMOSAN Konyaspor, bu sezon sıralamada istediği noktanın uzağında bulunuyor. 15 puanı olan Konyaspor, düşme hattında yer alıyor.

3 maçtır galip gelemeyen yeşil beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak derin bir nefes almayı amaçlıyor.

Mondihome Kayserispor ise iyi bir sezon geçiriyor. Hanesine 29 puan yazdırmayı başaran Recep Uçar'ın ekibi, hafta içinde Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Sarı kırmızılı ekip, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi planlıyor.

Ligde 39. randevu

İki Anadolu ekibi, Süper Lig'de bugüne kadar 39 kez karşılaştı. Geride kalan 30 müsabakada 13 kez Konyaspor, 7 kez Kayserispor kazandı.

10 maçta da eşitlik bozulmadı. Bu maçlarda Konyaspor 40 gol atarken, Kayserispor ise 29 gol attı.

Konya'da oynanan 15 Süper Lig maçında 8 kez Konyaspor kazanırken 2 kez Kayserispor kazandı. İki takım arasındaki 5 maç da berabere bitti.

Konya'daki maçlarda 19 gol Konyaspor atarken 8 gol de Kayserispor kaydetti. Geçen sezon Konya'da oynanan maç karşılıklı atılan gollerle 2-2 bitmişti.

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