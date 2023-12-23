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Spor
AA 23.12.2023 13:55

Adana Demirspor Antalyaspor'u ağırlayacak

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

Adana Demirspor Antalyaspor'u ağırlayacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Ligde 6'şar galibiyet ve beraberlik sonucunda topladığı 24 puanla haftaya 7. sırada giren Adana Demirspor, aynı puanla 8. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Süper Lig'de sahasında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Adana Demirspor, evindeki başarısını sürdürmeye çalışacak.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde bu sezon çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor, haftaya 24 puanla 8. sırada girdi.

Ligde son 7 maçını kaybetmeyen, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Antalyaspor, yenilmezlik serisini Adana deplasmanında sürdürmek istiyor.

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