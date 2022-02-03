Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konyaspor Giresunspor'u konuk edecek
[Fotoğraf: AA-arşiv]
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü GZT Giresunspor'u ağırlayacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Karadeniz temsilcisi 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi alarak topladığı 26 puanla 16. sırada yer alıyor.
Yeşil beyazlı takım, Konyaspor karşısında iyi bir sonuç alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
GZT Giresunspor'da sakatlığı bulanan Hayrullah Bilazer, Yeni Zelanda Milli Takımı'na davet edilen Champness ile tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Etiketler: Konyaspor Giresunspor Süper Lig
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