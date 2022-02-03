Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 10:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atlet Emine Hatun'dan Valencia'da en iyi derece
Milli atlet Emine Hatun Tuna Mechaal, Valencia Salon Grand Prix'sinde 3 bin metre mücadelesinde kariyerinin en iyi derecesini yaparak ikinci oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, İspanya'da hazırlıklarını sürdüren milli atlet, Valencia'da salon yarışmalarında 3000 metre mücadelesine çıktı.
26 yaşındaki atlet, 3 bin metrede yarışını 8:55.91 ile Kenyalı Selah Busienei'nin arkasında ikinci sırada tamamladı.
Bu mesafede daha önce salondaki en iyi derecesi 9:06.85 olan Emine, derecesini 11 saniye geliştirdi. Milli atlet, böylece tüm zamanlar salon Türkiye listesinde de 3000 metrede 6. sıraya yükseldi.
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