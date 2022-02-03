Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayserispor Hatayspor'u ağırlayacak
[Fotoğraf: AA]
Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Cuma günü Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde 36 puanla 7. sırada bulunan Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu ile kart cezalısı Samuel Adekugbe karşılaşmada forma giyemeyecek.
Atakaş Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın kentteki hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Kayseri'ye gidecek.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.
Etiketler: Kayserispor Hatayspor Süper Lig
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