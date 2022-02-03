Sivasspor Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Leke James ameliyat edildi.

"Futbolcumuz Leke James, geçtiğimiz hafta antrenmanda dizinden yaşadığı sakatlık neticesinde yapılan kontrollerde ameliyat gerektirecek düzeyde kıkırdak hasarı tespit edildi. Oyuncumuz İstanbul Fulya Acibadem Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından sağ diz artroskopik kıkırdak transferi ameliyatı gerçekleştirildi. Başarılı bir operasyon geçiren sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

29 yaşındaki forvet oyuncu uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacak.