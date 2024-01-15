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Spor
İHA 15.01.2024 10:55

Konyaspor Emmanuel Boateng'i tranfer etti

TÜMOSAN Konyaspor, İsveç ekibi Elfsborg ile Ganalı orta saha Emmanuel Boateng'in transferi için görüşmeye başlandığını ve oyuncunun Konya'ya geldiğini açıkladı.

Konyaspor Emmanuel Boateng'i tranfer etti
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Konyaspor, İsveç ekibi Elfsborg ile Ganalı orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng'in transferi için görüşmeye başladığını duyurdu.

"Konyaspor'umuz, orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng'in transferi için kulübü Elfsborg ile görüşmelere başlamıştır. Ganalı futbolcu, sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için Konya'ya gelmiştir."

2021-2022 sezonunda Elfsborg'a transfer olan Emmanuel Boateng'in, kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.


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