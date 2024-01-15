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Spor
AA / DHA 15.01.2024 10:45

İsrailli futbolcu Jehezkel ifade verdi: Kışkırtmak için yapmadım

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını destekleyici bileğindeki yazıyı kameralara gösteren ve sonrasında gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İsrailli futbolcu Jehezkel ifade verdi: Kışkırtmak için yapmadım
[Fotograf: DHA]

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç, tepkilere neden oldu.

Jehezkel, attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekti.

Kadro dışı bırakıldı, gözaltına alındı

Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Antalyaspor yönetimi de futbolcunun kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da İsrail katliamını savunan futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"Kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sagiv Jehezkel'i gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel, tercüman aracılığıyla ifade verdi.

"Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı."

Serbest bırakıldı

Antalyaspor'un, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle gözaltına alınan İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınan İsrailli futbolcunun, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Jehezkel, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Jehezkel, savcılıktaki sorgusundan sonra serbest bırakıldı.

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