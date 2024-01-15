Duman 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 15.01.2024 10:40

Milli güreşçiler Hırvatistan'da 7 madalya kazandı

Milli güreşçiler, Hırvatistan'da düzenlenen Zagreb Açık 1. Ranking Serisi'nde 7 madalya elde etti. Milli sporcu Adem Burak Uzun, grekoromen stil 55 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçiler Hırvatistan'da 7 madalya kazandı

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milliler, başkent Zagreb'de yapılan turnuvayı 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamladı.

Grekoromen stilde milli sporcu Adem Burak Uzun, 55 kilo finalinde Maksim Stupakevich'i (Bağımsız sporcu) teknik üstünlükle yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Macar Erik Szilvassy ile yaptığı 82 kilo final müsabakasını kaybeden Alperen Berber gümüş madalya alırken, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 72 kiloda ise Muhammed Ali Göçmen üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Kadınlarda 65 kiloda Kadriye Aksoy gümüş madalya elde ederken, 68 kiloda güreşen Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya kazandı.

Erkekler serbest stil 57 kiloda mücadele eden Muhammet Karavuş da bronz madalya aldı.

ETİKETLER
Güreş
Sıradaki Haber
Fatih Karagümrük Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile karşılaşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
DSÖ Genel Direktörü'nden "Gazze" mesajı: Bugün bir trajedinin 100. günü
12:36
Bakan Göktaş: 9 bin 806 çocuğumuz himaye ediliyor
12:32
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatılıyor
12:26
Ege Bölgesi için fırtına uyarısı
12:21
Fransızların yarısından fazlasına göre Fransa, 2024 Paris Olimpiyatları'na hazır değil
12:21
MHP 55 adayı daha açıkladı
İzmir Beydağ'da kahvaltının vazgeçilmezi: Simit dürüm
İzmir Beydağ'da kahvaltının vazgeçilmezi: Simit dürüm
FOTO FOKUS
Yolu kapanan mezradaki hasta 4 kardeşin yardımına paletli ambulans yetişti
Yolu kapanan mezradaki hasta 4 kardeşin yardımına paletli ambulans yetişti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ