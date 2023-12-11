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Spor
TRT HABER/AA 11.12.2023 16:30

Konya'da 3 puan Sivasspor'un

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Konya'da 3 puan Sivasspor'un
[Fotograf: AA]

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

Karşılaşmayı 15. dakikada Clinton N'Jie'nin attığı golle Sivasspor 1-0 kazandı.

Yeşil-beyazlı ekip, 15. hafta sonunda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 14 puanda TÜMOSAN Konyaspor, düşme hattının hemen üstünde 16. sırada yer alıyor.

Kırmızı-beyazlı ekip ise 15. hafta sonunda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. EMS Yapı Sivasspor, aldığı galibiyetle 18 puanla 11. sıraya yükseldi.

Sivasspor'da, Emrah Başsan ve Rey Manaj sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Sivasspor’un orta sahada Samuel Saiz ile kazandığı topta defansın arkasına sarkan N’Jie topla buluştu. N’Jie’nın uzak köşeye yolladığı şutu kaleci Bernardoni uzanarak çıkardı.

GOL - 16. dakikada sağ kanattan Saiz ile gelişen Sivasspor’un atağında, Saiz penaltı noktasının yakınlarına ortaladı. Topla buluşan N’Jie’nın topun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

26. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Ahmet Oğuz kafası ile topu ceza alanındaki takım arkadaşı Çikalleshi’ye gönderdi. Sağ çaprazdan şut çeken Çikalleshi’nin topu direğe çarparak dışarı çıktı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Sivasspor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

58. dakikada ceza alanı önünde topa gelişine vuran Uğurcan Yazğılı’nın şutu defanstan sekti. Ceza alanı içerisinde topu önünde bulan Adil Demirbağ’ın çektiği şutta meşin yuvarlak üstten autta çıktı.

61. dakikada Sivasspor’un sol kanattan Uğur Çiftçi ile gelişen atağında Uğur topu arka direğe doğru ortaladı. Topu kontrol eden Burak Kapacak’ın şutu üstten dışarıya gitti.

69. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Guilherme topu ceza alanındaki takım arkadaşı Çikalleshi’ye gönderdi. Müsait pozisyonda Çikalleshi’nin çaprazdan çektiği şutta defansa çarpan top kornere çıktı.

86. dakikada Sivasspor’un sağ kanattan Roman Kvet’in ortasında topla buluşan Fode Koita kaleci ile karşı karşıya kaldı. Şutunu çeken Koıta’nın topu üstten autta çıktı.

90+3. dakikada Guilherme'nın ortasında ceza alanı içerisinde kafalardan seken topu kontrol eden Steven Nzonzı şutunu çekti. Nzonzı'nın şutu yandan autta çıktı.

Karşılaşma 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz (Uğurcan Yazğılı dk. 46), Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Cebrail Karayel dk. 83), Oğulcan Ülgün (Steven Nzonzi dk. 65), Robert Muric (Daniel Prip dk. 46), Cicaldau, Moreno, Çikalleshi (Nelson Oliveira dk. 83)

Sivasspor: Ali Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Konak (Hakan Arslan dk. 77), Burak Kapacak (Modou Barrow dk. 77), Charisis, Samuel Saiz (Roman Kvet dk. 62), Clinton N’Jie (Fode Koite dk. 78), Gerson Rodrigues (Appindangoye dk. 90+2)

Gol: Clınton N’Jie (dk. 16) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Samuel Saız, Burak Kapacak, Fode Koite, Uğur Çiftçi

Stat: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bilal Gölen, Hüseyin Aylak

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