Milli maçlar için lige verilen aradan önce oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Kolombiyalı yıldız, halen takımla birlikte çalışmalara başlamadı.

Aşil tendonunda ağrı hissettiği için fazla zorlanmayan yıldız forvetin, Demir Grup Sivasspor maçında görev yapma şansının az olduğu öğrenildi.

Falcao'nun tam olarak hazır hale gelmesinin ardından forma giymesini isteyen teknik direktör Fatih Terim de, 22 Ekim'de Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını düşünüyor.

Sivasspor maçı için Andone’yi hazırlanıyor

Ligde 14 yabancısından ikisini tribüne çıkarmak zorunda olan Terim’in, tam olarak hazır olmadığı için Falcao’yu Demir Grup Sivasspor maçında kadroya dahil etmeyi düşünmediği ifade edildi.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından Real Madrid maçının ilk 11’inde sahaya çıkması planlanan deneyimli golcünün, daha sonra oynanacak Beşiktaş derbisinde de hazır olması bekleniyor.

Teknik Direktör Fatih Terim'in Demir Grup Sivasspor maçı için Andone’yi hazırladığı kaydedildi.

Kaynak: TRT SPOR