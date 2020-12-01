Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Abdulkadir Yılmaz, Covid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısının 17'ye ulaştığını, bu nedenle de ligdeki Anagold 24Erzincanspor ve Hekimoğlu Trabzon müsabakalarının ertelendiğini belirtti.

Yılmaz, test sonucu pozitif çıkan futbolcuların izolasyon ve tedavilerinin tesislerde yapıldığını aktardı.

"Diğer oyuncularımız izinli olup, 4 Aralık Cuma günü çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceklerdir. Ülkemizde, şehrimizde, hatta takımımızda Covid-19 vakaları bulunması nedeniyle tesislerimiz bir sonraki bilgilendirmeye kadar karantina altına alınacak ve dışardan girişe müsaade edilmeyecektir."

Abdulkadir Yılmaz, koronavirüs testi pozitif sonuçlanan kulüp başkanvekili Engin Koyun'a da geçmiş olsun dileğinde bulundu.