Göztepe deplasmanda 9 maç sonra kazandı
Süper Lig'de deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Göztepe, Süper Lig'de geçen sezon dahil 9 maç sonra dış sahada galibiyete ulaştı.
Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek bu sezon art arda ikinci, toplamda üçüncü galibiyetine ulaşan sarı-kırmızılı ekip, 9 müsabakada topladığı 14 puan ve averajla 10. haftayı 8. sırada tamamladı.
İzmir temsilcisi, dünkü galibiyetle dış sahada 9 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. Deplasmanda son galibiyetini geçen sezon 15 Şubat 2020'de Konyaspor karşısında 3-1'lik sonuçla alan Göztepe, daha sonra 9 deplasman maçında 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon dış sahada Konyaspor'u 3-1 yendikten sonra Kayserispor'a 1-0, Kasımpaşa'ya 2-0, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye 2-1 ile Galatasaray'a 3-1 yenildi. Bu yıl ise dış sahada Yeni Malatyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 1-1, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.
Halil 4. golünü attı
Sarı-kırmızılı ekibin galibiyet golüne imza atan Halil Akbunar, bu sezon 4. golüne ulaştı. Takımın attığı 15 golü 8 farklı isim kaydetti. Cherif Ndiaye'nin 3 golünün bulunduğu Göztepe'de Guilherme 2, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Brown Ideye, Soner Aydoğdu, Marcio Mossoro ve Zlatko Tripic'in birer golü var.
Ligde 5 Aralık Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u, 9 Aralık Çarşamba günü de İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 7. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, daha sonra Çaykur Rizespor deplasmanında puan arayacak.
Sivasspor evinde galibiyete hasret kaldı
Sahasındaki maçlarda ilk olarak 1. haftada Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, 3. haftada MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.
Ligin 6. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-0, 8. haftada Galatasaray'a 2-1 ve 10. hafta müsabakasında dün Göztepe'ye 1-0 yenilen Sivasspor, evindeki 5. maçtan da 3 puan çıkaramadı.
Sivasspor, iç sahada rakip fileleri 1 kez havalandırdı, kalesinde ise 7 gole engel olamadı.
Kırmızı-beyazlıların iç saha maçlarında tek golünü Galatasaray karşısında savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa kaydetti.
Sivasspor, Süper Lig'deki son iç saha galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında 2-0'lık skorla Gençlerbirliği karşısında almıştı.
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