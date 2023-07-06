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Spor
AA 06.07.2023 10:30

Kırkpınar'ın beklenen lezzeti kuzu çevirme Sarayiçi'ni sardı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri organizasyonu sırasında er meydanı yakınına geçici konuşlanan kuzu çevirmeci hem yerliye hem de güreşler için kente gelenlere doyulmaz lezzeti sunmaya başladı.

Kırkpınar'ın beklenen lezzeti kuzu çevirme Sarayiçi'ni sardı
[Fotograf: AA]

Yıllardır süregelen Sarayiçi'nde Kırkpınar haftası kuzu çevirme adeti bu yıl da devam etti.

Tunca Nehri'nin çevrelediği adada bu lezzeti tatmak için bir yıl bekleyenler için yine portatif lokanta kuruldu.

Lokantanın ardındaki çadırlarda kömür ateşinde pişen kuzular müdavimlerinin damaklarını çatlatıyor.

Bütün olarak pişirilen kuzular tezgahta parçalanıp tartılarak servis ediliyor. Çevirmenin 100 gramı 100 liradan satılıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yılların çevirmecisi "Sakız Recai" tezgahını açtı

İşletmeci, "Sakız" lakaplı Recai Jalil, Kırkpınar için gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Jalil, gelenek haline gelen kuzu çevirme tezgahını yeniden açmanın mutluluğunda olduğunu ifade etti.

"Satışlarımız başladı ancak Kırkpınar'ı bekliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerimiz, Avrupa'dan gelen misafirlerimiz ve pehlivanlarımıza hizmet vermek için hazırlıklarımızı yaptık."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Jalil, çevirme için sakız cinsi kuzuları tercih etmeye özen gösterdiklerini dile getirdi. Jalil, kuzunun kömür ateşinde 4-5 saatte piştiğini ifade etti.

"Bunu pişirmenin formülü var. Bu ciğer pişirmek kadar kolay değil. Herkes tava ciğeri biliyor gelsinler bir de çevirmeyi denesinler. Bunun zorluğu, emeği var. Eskiden çok satıyorduk şimdi azaldı. Buraya 15 tezgah getiriyordum. Şimdi 6 tezgah koydum. İşlerimiz yarı yarıya düştü." 

Bir kuzuyu pişirirken 30 kilogram kömür harcadıklarını belirten Jalil, kuzunun pişerken yüzde 35 fire verdiğini dile getirdi.

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