Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 29 Haziran-5 Temmuz'da planlanan güreşlerin koronavirüs nedeniyle ertelendiğini hatırlattı.

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildiğini kaydeden Gürkan, toplantıda normalleşme süreci kapsamında güreşlerin geleceğinin görüşüldüğünü bildirdi.

Gürkan, 659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılmasından yana olduklarını, ancak salgın tehlikesinin de dünya genelinde devam ettiğini vurguladı.

"Başlangıcından sonuna kadar bir temas sporu olan yağlı güreşle ilgili karar vermek gerçekten kolay değil. Bazı federasyonlar bu yılki organizasyonlarını iptal etti. Dünya genelinde birçok uluslararası organizasyonun da Kovid-19 nedeniyle önümüzdeki yıla ertelenmesi yoluna gidildi. Baktığımızda bu sporların hiçbirisi güreş gibi bire bir temas sporu değil."

Gürkan, yağlı güreşin tam bir temas sporu olduğunu vurguladı.

"Salgının bulaşma riski çok fazla. Elbette ki gerekli tedbirler alınarak bu güreşler yapılacaktır ama sonuçta buraya yurdun dört bir yanından pehlivan gelecek. Bu da gerekli önlemleri katbekat artırmak anlamına gelir. Her yönüyle şu anki ortamda güreş, salgın riskine en yakın spor gibi görünüyor. O nedenle biz de Bilim Kurulu'na konunun sorulmasını, oradan gelecek karara göre de hareket etmeyi uygun gördük. En doğrusu da bu."