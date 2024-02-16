Kırıkkaleli milli bocceciler yeni madalyalar için ter döküyor

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Avrupa ve Türkiye şampiyonu 21 yaşındaki Görkem Suluhan, Avrupa ikincisi ve Türkiye şampiyonu 29 yaşındaki Erdal Kantemir ile Türkiye şampiyonu 18 yaşındaki Oğuzhan Salar, yeniden milli takıma seçilerek uluslararası müsabakalarda mücadele edip, madalyalar kazanmak istiyor.

Sporculardan Görkem Suluhan, 2015'ten beri bocce ile uğraştığını, 2017'de Türkiye ikincisi olduğunu söyledi. Suluhan, ardından 2018'de milli takıma seçildiğini anlattı.

"Aynı yıl Avrupa Bocce (Raffa) Şampiyonası'nda birinci oldum. 2019'da da Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Daha sonra araya pandemi girdi ve 2 yıl boşluğumuz oldu. 2023 ve 2024'te ise üst üste Türkiye Büyükler Raffa Şampiyonası'nda takım arkadaşımla birinci olduk. Şu anda milli takım seçmesi var. Ondan sonraki hedeflerimizde Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Bu organizasyonlar için hazırlanıyoruz. Haftanın 4-5 günü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa şampiyonu olarak İstiklal Marşı'mızı okutmak, bayrağımızı göndere çektirmek gurur vericiydi. Bundan sonra da başarılarımı tekrarlamak ve dünya şampiyonu olmak istiyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Erdal Kantemir: Avrupa'da madalya almayı hedefliyorum

Avrupa ikincisi ve Türkiye şampiyonu Erdal Kantemir, 2013'ten beri bocce sporcusu olduğunu dile getirdi.

Kantemir, Türkiye Büyük Erkekler Raffa Şampiyonası'nda 2015'te birinci olduğunu ve ilk şampiyonluğunu yaşadığını aktardı.

"Şampiyonluğun karşılığı olarak milli takımla İtalya'ya gittim. O da benim için büyük bir tecrübe oldu. Devamında 2016'da Avrupa Şampiyonası'na katıldım. Yine 2019 Avrupa Şampiyonası'nda raffa disiplininde takım arkadaşımla ikinci olduk. Haftanın 5 günü bireysel antrenmanlarımızı yapıyoruz. Haziran ayında İtalya'da yapılacak Avrupa Raffa Şampiyonası için milli takıma hazırlanıyorum. Amacım, yeniden milli takıma girmeye hak kazanmak ve Avrupa'da madalya almak. Devamında da Dünya Şampiyonası'nda derece elde etmek istiyorum. İkinci oluşumun hüznü hala içimde. Bu sefer hedefim bayrağımızı dalgalandırarak göndere çektirmek. İnşallah bu büyük gururu yaşayacağım."

Oğuzhan Salar: İlk hedefim milli takım oyuncusu olmak

Başarılı sporculardan Oğuzhan Salar, 4 yıldır sürdürdüğü boccede 2023 ve 2024'te Türkiye gençler şampiyonu olduğunu aktardı. Salar, şu anda milli takım seçmelerine hazırlandığını belirtti.

"Bundan sonraki ilk hedefim milli takım oyuncusu olmak. Ardından daha büyük hedeflerim var. Avrupa ve dünya şampiyonalarında derece yapmak istiyorum. Sonra da biraz daha kendime yönelik hedeflerim var. Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum."

Antrenör Melike Çelebi ise sporcularına olan güvenini dile getirdi.

"İkisi büyüklerde, biri gençlerde 3 sporcumuz var. Bundan sonraki süreçte çalışmalara tam gaz devam etmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonluğu. Verdiğimiz emekleri arkadaşlarımın başarılarıyla inşallah taçlandıracağız."