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Spor
AA 16.02.2024 12:00

"Kelebek" stilin şampiyon yüzücüsü kulaçlarını milli takıma girmek için atıyor

Tekirdağ'da 8 yaşında başladığı yüzmede 9 Türkiye şampiyonluğu kazanan Galatasaray Kulübü sporcusu Dila Gençay, milli takıma seçilerek uluslararası başarılara imza atmak istiyor.

"Kelebek" stilin şampiyon yüzücüsü kulaçlarını milli takıma girmek için atıyor
[Fotograf: AA]

Gençay, antrenörü Mestan Şentürk'ün desteğiyle kısa sürede kendini geliştirerek, Tekirdağ'da düzenlenen müsabakalara ve Türkiye şampiyonalarına katıldı.

Başarılı sonuçlar elde eden sporcu, geçen yıl Galatasaray Kulübüne transfer oldu. Çalışmalarını Tekirdağ'da sürdüren 16 yaşındaki Gençay, "milli takıma girme" parolasıyla çalışıyor.

Üst üste 4 yıl Türkiye şampiyonu olan sporcu, milli takımda yer alıp yeni madalyalara kulaç atmak istiyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

70 madalyası var

Gençay, her zaman en iyi dereceyi yapmak için mücadele ettiğini anlattı. Gençay, yüzmede daha iyi yerlere gelmek istediğini ifade etti.

"En son katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte şampiyon oldum. Takım adına bayrak yarışında da Türkiye ikincisi ve Türkiye üçüncüsü olduk. Son aldığım şampiyonluk ile birlikte 9 Türkiye şampiyonluğuna ulaştım. 20'si altın olmak üzere 70 madalyam var. Yüzmede güzel yerlere geleceğimi düşünüyordum. Çalışmalarım güzel gidiyor. Milli takıma girerek yeni başarılar elde etmek istiyorum." 

Gençay, azimle çalışmaya devam edeceğini ve yeni madalyalar kazanarak kürsüde olmayı sürdüreceğini dile getirdi.

Dila Gençay[ Dila Gençay]

Antrenör Mestan Şentürk de sporcusunun kısa sürede önemli başarılara imza attığını söyledi. Şentürk, Dila'nın küçük yaşlarda yüzme ile tanıştığını belirtti.

"Dila son 4 yılda kelebek branşında şampiyon oluyor. 4 yıldır şampiyonluğu kimseye bırakmıyor. Böyle başarılar elde ettiği için gururluyuz. Bundan sonra ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil etmesini istiyoruz. Dila her zaman yaşıtlarına göre fark yaratan bir sporcuydu. Küçük yaşlardan beri başarıya alışkın. Hedefimiz daha da büyük başarılara imza atabilmek."

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