Çok Bulutlu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 16.02.2024 11:45

Gaziantep FK her maçı "final" olarak görüyor

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Süper Lig'de bundan sonraki her maçı final gibi gördüklerini söyledi.

Gaziantep FK her maçı "final" olarak görüyor
[Fotograf: AA]

Gaziantep FK Başkanı Memik  Yılmaz, teknik direktör Marius Sumudica ve oyunculara güvenlerinin tam olduğunu belirtti. Yılmaz, galibiyetlere devam edeceklerini aktardı.

"Takımımız iyi durumda, her zaman güveniyoruz. İstanbulspor maçı bizim için önemliydi ve güzel oyun sergilediler. 3 puanımızı aldık. Bundan sonraki her maç final gibi geçecek. Önümüzde zorlu 2 takımla maçımız var. Bunlardan da puan veya puanlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

Gaziantep FK her maçı "final" olarak görüyor

Taraftarların da desteğini sürekli hissettiklerini dile getiren Yılmaz, daha çok desteğe ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti.

"Taraftarlarımız sağ olsun, bu tti.şehre sahip çıkmaları lazım. Taraftarlarımıza güveniyorum. Her şeyi bir tarafa bırakıp takıma sahip çıkma zamanı. İnşallah önümüzdeki maçlarda dolu statta oynarız. Taraftarın desteğine ihtiyacımız var."

ETİKETLER
Gaziantep FK Süper Lig
Sıradaki Haber
Milli eskrimci Elif kariyerine Avrupa zaferi eklemek istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:54
Makine ihracatı ocakta 2,1 milyar dolar oldu
11:52
Üzerine kamyon düşen eve bu sefer de tır çarptı
11:47
Hindistan'da boya fabrikasında çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti
11:59
Toprak altındaki işçilerin 3'ünün bir yerde 6'sının diğer bir lokasyonda olduğu tespit edildi
11:36
Bozulan ürün için 3 yıl önceki fiyattan ödeme teklifi hakem heyetinden döndü
11:31
Antalya'da yaralı caretta caretta kurtarıldı
Kenyalılar doğaya atılan şişeleri değerlendirerek turistlerin konaklaması için kabin yaptı
Kenyalılar doğaya atılan şişeleri değerlendirerek turistlerin konaklaması için kabin yaptı
FOTO FOKUS
51 metre derinlikte bulunan gemiye dalış yapılacak
51 metre derinlikte bulunan gemiye dalış yapılacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ