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Spor
AA 16.02.2024 11:55

Milli halterciler gözünü Paris 2024'e çevirdi

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda 2 gümüş madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek ile 1 bronz madalya kazanan Yusuf Fehmi Genç, aynı kategoride yarışan iki Türk sporcu olarak hedeflerinin Paris 2024 Olimpiyatları olduğunu söyledi.

Milli halterciler gözünü Paris 2024'e çevirdi
[Fotograf: AA]

Sofya Arena'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazanan Muhammed Furkan ile 1 bronz madalya kazanan Yusuf Fehmi, açıklamalarda bulundu.

Muhammed Furkan, müsabakanın umduğu gibi geçmediğini, daha güzel bir yarış çıkarmayı beklediğini ifade etti.

"Açıkçası bu denli zor bir yarış beklemiyordum. Biraz zorlu bir rekabetti. Koparmadan sonra silkmede çok gücüm kalmadığını fark ettim ama bunu yansıtmamaya çalıştım. Elimden geleni yaptım. Umarım bir sonraki yarışmada kendimi daha iyi toplayabilirim. Çünkü yaş büyüdükçe işler gerçekten zorlaşmaya başlıyor. Ben de bunun farkına biraz geç vardığımın farkındayım. Yaşım büyüdüğü için artık daha diri ve daha güçlü olmam, daha akıllı çalışmam gerekiyor."

Başarılı milli halterci, artık daha güzel ve daha olgun bir düşünce yapısıyla yarışmalara hazırlanacağını dile getirdi.

Muhammed Furkan Özbek, Paris 2024 Olimpiyatları için kota alıp almadığının henüz netleşmediğini dile getirdi.

"Bu 2 gümüş madalya sonucunda Paris 2024 için kota aldım mı alamadım mı bununla ilgili bir haber bekliyoruz. Eğer alamadıysam, önümüzdeki aylarda Tayland'da yapılacak Dünya Kupası olacak. Orası da son olimpiyat kotası veren müsabaka. Burada alamadıysak, orası bizim için son bir çıkış olacak. İnşallah kota alıp, bu sefer Tokyo'da yaptığım hatayı yapmadan, tecrübemi de kullanarak Paris 2024'te bir olimpiyat madalyası çıkarmayı çok istiyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yusuf Fehmi: Güzel derece yaptığımı düşünüyorum

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Şampiyonası'nı 1 bronz madalyayla tamamladı.

"Bu madalyayı kazandığım için gerçekten çok mutluyum. Aslında kendimden böyle bir başarıyı, madalyayı beklemiyordum ama Allah nasip etti. Güzel bir derece yaptığımı düşünüyorum. Silkmede 184 kilo kaldırdım. Antrenmandaki derecemi yapmış oldum."

Yusuf Fehmi, bu sıklette Muhammed Furkan Özbek'le birlikte yarıştıklarını ve rakibini geçmeye çalıştığını da aktardı.

"Tabii ki daha iyi de olabilirim çünkü sıkletimin alt kategorisinde şu an için 68 kilo geliyorum. Önümüzdeki süreçte kilo da alarak 73 kilo kategorisinde daha iyi olmayı düşünüyorum. Rakibim bir Türk ve Muhammed Furkan Özbek arkadaşım. Onu geçmeyi düşünüyorum açıkçası. İnşallah bi gerçekleşecek. Umarım olimpiyatlara da giderim. Buna inanıyorum. Fazla bir süremiz kalmadı. Paris 2024 Olimpiyatları hedefimiz kesinlikle devam ediyor, hatta bu süreç daha yeni başlıyor da diyebiliriz."

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